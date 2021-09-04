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Политолог Ищенко: саммит Украины и США показал, что Киев никого не интересует
Политика
Политолог Ищенко: саммит Украины и США показал, что Киев никого не интересует
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 сентября. Встреча глав Украины и США показал, что Киев не особо важен для Запада. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его мнению, если бы Вашингтон был заинтересован в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским, то он приехал бы намного раньше. Об этом российский политолог заявил в интервью для «Украина.ру».

«Ющенко, когда приезжал в Соединенные Штаты, его чуть ли не на руках носили и в попу целовали. И медали ему разные давали, и премии ему выписывали, и встречались с ним все, кто только можно, и где-то только можно он выступал там и т. д.», — отметил эксперт.

Он добавил, что если бы Зеленский 31 августа не приехал в Вашингтон, то неизвестно, когда эта встреча состоялась бы. По его мнению, если бы президент США Джо Байден был бы заинтересован в переговорах, то они бы прошли гораздо раньше. На протяжении двух с половиной месяцев он обещал принять Зеленского, но саммита не было. При этом сам глава Белого дома не болел, его страна не вступала в военные конфликты и он встречался с другими политиками.

Ранее ищенко заявил, что действия украинского руководства на внешнеполитической арене обернутся неутешительным сценарием.

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