Политолог Ищенко обсудил заявление Арестовича о снятии Украины с крючка Минских соглашений

Москва, 4 сентября. В ходе саммита президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена тема Минских соглашений не поднималась. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после переговоров в Вашингтоне Киев снялся с «крючка» Минских договоренностей по Донбассу. Однако президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью для «Украина.ру» отметил, что США не имеют отношения к этому процессу.

«Если бы тема обсуждалась, то они сказали бы, что снялись с крючка. Тема не обсуждалась...О чем Байден должен с ними обсуждать тему Минских соглашений, если Соединенные Штаты не являются участником Минских соглашений, и не являются участником «нормандского формата». Соединенные Штаты всеми силами давали Зеленскому понять, что они с ним вообще не хотят разговаривать», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Белый дом снова говорил о реформах на Украине. Это единственное, что США говорили. На деле Киев их вообще не интересует. Визит отчетливо это показал.

Ранее в Сети резко раскритиковали речи Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений.