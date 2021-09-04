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В Сети появились первые отзывы на фильм «Шан-Чи»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 08:34
Шоу-бизнес
В Сети появились первые отзывы на фильм «Шан-Чи»
Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Москва, 4 сентября. В четверг 2 сентября в кинотеатрах стартовал прокат кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец», Первые зрители уже оставили свои отзывы в Сети.

Фильм из кинематографической вселенной Marvel изначально должен был выйти 12 февраля 2021 года. Однако из-за коронавирусной пандемии релиз был перенесен на сентябрь. Кинолента получила преимущественно положительные отзывы со стороны критиков и зрителей.

«Фильм прекрасен, давно таких захватывающих и интересных фильмов не было», — отметил Pavel San4.

Пользователю Gavriil 777 также понравился фильм. Отдельного внимания достойны сцены после титров. Он также отметил визуальную составляющую и игру главного актера.

«Вот типичная ситуация же: ничего не ожидал от этого фильма и он мне очень понравился», — подчеркнул Stiven Kolenz.

Aleksoundra отметила, что получила от фильма другие эмоции, не то, чего она ожидала. Ей понравилась сцена битвы в первой половине фильме. Она оценила, что студия Marvel пытается показывать что-то новое и удивить фанатов.

«Как по мне, то это самый лучший фильм от МАРВЕЛ, и этот фильм единственный, кто смог растрогать мою душу», — резюмировал Moon Rat.

Ранее стало известно, что режиссер фильма «Шазам! Ярость богов» Дэвид Ф. Сандберг подтвердил, что съемки кинокомикса официально подошли к концу.

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кино марвел шан чи и легенда десяти колец
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