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Новая авиакомпания создана для туристических перевозок на Камчатке
Экономика
Новая авиакомпания создана для туристических перевозок на Камчатке
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 4 сентября. Авиакомпания «Камчатка» будет развивать на полуострове популярные туристические направления, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Авиакомпания создана в этом месяце. С прицелом на туристические перевозки уже приобретен легкомоторный девятикресельный самолет, сообщил в интервью РИА Новости Солодов.

«Она будет раскачивать те направления, которые востребованы в туризме», — уточнил губернатор Камчатки.

По его словам, авиакомпания планирует выполнять полеты по ключевым туристическим точкам в регионе и на Курильские острова. «Камчатка» намерена закупать по два-три самолета ежегодно.

В конце августа Росавиация начала проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с крушением Ми-8 на Курильском озере. На долю перевозчика приходилась значительная часть турполетов в Камчатском крае. Глава Минтуризма Камчатского края Владимир Русанов отмечал, что в регионе турфирмы ежедневно теряют шесть миллионов рублей.

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камчатка туризм авиакомпания
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