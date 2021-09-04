Минздрав: возвращение к нормальной жизни зависит от вакцинации населения

Москва, 4 сентября. Сроки возвращения к нормальной жизни до пандемии зависят от самих россиян, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Каждому гражданину следует сделать прививку против коронавирусной вакцины, тем более, что для этого в стране есть все возможности, посоветовал министр. Российские ученые разработали противоковидную вакцину, первые в мире ее зарегистрировали, вывели на рынок и довели до промышленных масштабов. Также есть разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма.

«Это разработки российских ученных, которые также доведены до промышленного производства», — отметил замминистра по данным ТАСС.

Этими препаратами уже активно пользуются врачи по всей стране. Несмотря на это, эпидемиологическая обстановка зависит от самих россиян и делать прогнозы — дело неблагодарное, заключил Фисенко. Тем не менее в России подготовились к коронавирусу: в начале августа замминистра заявлял, что в каждом регионе есть необходимый запас вакцины против коронавирусной инфекции.