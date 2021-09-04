Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 09:17
09:17
Происшествия
Мать убитого самарского педофила рассказала, что он часто приглядывал за детьми
09:12
Общество
Температура в Петербурге будет на шесть градусов ниже нормы 4 сентября
09:08
Общество
Туристы и жители Петербурга смогут посетить башню Городской думы с 9 сентября
09:05
Спорт
Российская сборная по бочча выиграла паралимпийскую бронзу в Токио
09:01
Спорт
Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет токийской Паралимпиады
08:57
Политика
Политолог-американист Дробницкий оценил итоги саммита Байдена и Зеленского
08:55
Общество
Вильфанд объявил о начале бархатного сезона на Черном море
08:55
Политика
Политолог Ищенко оценил вероятность совместных проектов Google и Зеленского
08:53
Технологии
Рогозин назвал сроки запуска нового космического корабля «Орел»
08:50
Технологии
Рогозин оценил срок эксплуатации модернизированной ракеты «Союз-2»
Все новости

Минздрав: возвращение к нормальной жизни зависит от вакцинации населения

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 08:19
Общество
Минздрав: возвращение к нормальной жизни зависит от вакцинации населения
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Москва, 4 сентября. Сроки возвращения к нормальной жизни до пандемии зависят от самих россиян, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Каждому гражданину следует сделать прививку против коронавирусной вакцины, тем более, что для этого в стране есть все возможности, посоветовал министр. Российские ученые разработали противоковидную вакцину, первые в мире ее зарегистрировали, вывели на рынок и довели до промышленных масштабов. Также есть разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма.

«Это разработки российских ученных, которые также доведены до промышленного производства», — отметил замминистра по данным ТАСС.

Этими препаратами уже активно пользуются врачи по всей стране. Несмотря на это, эпидемиологическая обстановка зависит от самих россиян и делать прогнозы — дело неблагодарное, заключил Фисенко. Тем не менее в России подготовились к коронавирусу: в начале августа замминистра заявлял, что в каждом регионе есть необходимый запас вакцины против коронавирусной инфекции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минздрав: возвращение к нормальной жизни зависит от вакцинации населения
вакцинация пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru