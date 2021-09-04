Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил о достигнутых на ВЭФ соглашениях

Владивосток, 4 сентября. Власти Приморского края на Восточном экономическом форуме достигли заключения свыше 20 договоров о сотрудничестве, об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.

ВЭФ для Приморского края можно считать продуктивным и успешным. По словам Кожемяко, были достигнуты соглашения как с российскими, так и с иностранными партнерами.

«В целом заключили свыше 20 соглашений как с российскими, так и с иностранными партнерами. В самых разных важных для края сферах. В их числе, например, соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, о сотрудничестве с ПАО "РусГидро"», — рассказал губернатор Приморья РИА Новости.

Восточный экономический форум продлится со 2 по 4 сентября. Основная тема ежегодной площадки — развитие Дальнего Востока.

Хорошими новостями может похвастаться не только Приморье. Глава Якутии на форуме сообщил о приросте населения в регионе.