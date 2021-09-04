Глава Камчатки: дефицита красной икры в России не будет

Владивосток, 4 сентября. Дефицита красной икры в России не ожидается, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Камчатской области Владимир Солодов.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что цены на данный продукт уже стабилизировались. В начале сезона наблюдался ее всплеск. Солодов напомнил, что в период активной путины цена обеспечивалась в районе трех тысяч рублей за килограмм. Также речь идет о горбуше в рамках проекта «Доступная рыба».

«Сейчас ФАС также проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. Но говорить о том, что будет дефицит или перебои с поставками, оснований нет», — уточнил он.

Солодов подчеркнул, что путина в этом году прошла удачно. По его словам, икра точно будет на столах россиян.

Вопросы ценообразования являются тонким моментом. По словам Солодова, в ФАС предоставляются все материалы, позволяющие оценить обоснованность стоимости.

Ранее сообщалось, что красная икра может рекордно подорожать в России. Цены растут на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии, отмечают эксперты.