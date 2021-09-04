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Глава Камчатки: дефицита красной икры в России не будет
Общество
Глава Камчатки: дефицита красной икры в России не будет
Global Look Press  /  Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Владивосток, 4 сентября. Дефицита красной икры в России не ожидается, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Камчатской области Владимир Солодов.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что цены на данный продукт уже стабилизировались. В начале сезона наблюдался ее всплеск. Солодов напомнил, что в период активной путины цена обеспечивалась в районе трех тысяч рублей за килограмм. Также речь идет о горбуше в рамках проекта «Доступная рыба».

«Сейчас ФАС также проводит проверки обоснованности ценообразования на икру. Но говорить о том, что будет дефицит или перебои с поставками, оснований нет», — уточнил он.

Солодов подчеркнул, что путина в этом году прошла удачно. По его словам, икра точно будет на столах россиян.

Вопросы ценообразования являются тонким моментом. По словам Солодова, в ФАС предоставляются все материалы, позволяющие оценить обоснованность стоимости.

Ранее сообщалось, что красная икра может рекордно подорожать в России. Цены растут на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии, отмечают эксперты.

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камчатка вэф красная икра солодов
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