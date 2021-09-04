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РЭЦ озвучил количество экспортеров среди малого и среднего бизнеса России
Экономика
РЭЦ озвучил количество экспортеров среди малого и среднего бизнеса России
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Владивосток, 4 сентября. Экспортерами в данный момент являются 55 тыс. малых и средних компаний России из 5,6 миллиона.

Соответствующей информацией поделилась директор по региональному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ) Наталья Минаева. Она отметила, что сейчас из 5,6 миллиона предприятий в секторе МСП лишь 55 тыс. являются экспортерами. По ее словам этот показатель составляет только 1%, а в развитых государствах — от 5% до 10%. Она призналась, что России есть куда прогрессировать.

Она сделала это заявление во время Восточного экономического форума. Он проходит с 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Компания «Кронштадт» ранее заключила экспортные договора на поставки ударных беспилотников. Сообщается, что поставки будут проходить в государства дальнего и ближнего зарубежья в следующем году.

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экспорт вэф наталья минаева
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