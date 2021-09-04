FT рассказал о колоссальных успехах России в экспорте зерна

Москва, 4 сентября. Россия за 20 лет стала крупнейшим экспортером зерна, проделав огромный путь.

Россия продвигается по Латинской Америке, Евразии и Африке как лидер сельскохозяйственного экспорта. При этом у Москвы сокращается нефтяная зависимость, а также страна добивается новых успехов в дипломатическом плане. Об этом пишет Financial Times.

При этом российским производителям не помешали даже санкции Запада. После введенных ограничений Россия впервые обогнала США и Канаду по экспорту пшеницы в 2017 году. При этом Москва благодаря водным и транспортным ресурсам, а также земле может удовлетворить увеличивающийся спрос на сельскохозяйственную продукцию.

Рекордный урожай был собран в 2017 году: 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году, по подсчетам Минсельхоза России, ожидается урожай в 127,4 миллиона тонн зерна, пшеницы — 81 миллион тонн.

Ранее сообщалось, что объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых. Ростовские аграрии собрали в 2021 году 12 млн 685 тысяч тонн зерновых. Это стало новым рекордом для региона по уровню урожайности.