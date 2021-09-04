Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 09:17
09:12
Общество
Температура в Петербурге будет на шесть градусов ниже нормы 4 сентября
09:08
Общество
Туристы и жители Петербурга смогут посетить башню Городской думы с 9 сентября
09:05
Спорт
Российская сборная по бочча выиграла паралимпийскую бронзу в Токио
09:01
Спорт
Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет токийской Паралимпиады
08:57
Политика
Политолог-американист Дробницкий оценил итоги саммита Байдена и Зеленского
08:55
Общество
Вильфанд объявил о начале бархатного сезона на Черном море
08:55
Политика
Политолог Ищенко оценил вероятность совместных проектов Google и Зеленского
08:53
Технологии
Рогозин назвал сроки запуска нового космического корабля «Орел»
08:50
Технологии
Рогозин оценил срок эксплуатации модернизированной ракеты «Союз-2»
08:46
Политика
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга прошел медосмотр перед уходом в отставку
Все новости

FT рассказал о колоссальных успехах России в экспорте зерна

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 07:59
Экономика
FT рассказал о колоссальных успехах России в экспорте зерна
Global Look Press  /  H. Rick Bamman / ZUMAPRESS.com

Москва, 4 сентября. Россия за 20 лет стала крупнейшим экспортером зерна, проделав огромный путь.

Россия продвигается по Латинской Америке, Евразии и Африке как лидер сельскохозяйственного экспорта. При этом у Москвы сокращается нефтяная зависимость, а также страна добивается новых успехов в дипломатическом плане. Об этом пишет Financial Times.

При этом российским производителям не помешали даже санкции Запада. После введенных ограничений Россия впервые обогнала США и Канаду по экспорту пшеницы в 2017 году. При этом Москва благодаря водным и транспортным ресурсам, а также земле может удовлетворить увеличивающийся спрос на сельскохозяйственную продукцию.

Рекордный урожай был собран в 2017 году: 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. В 2021 году, по подсчетам Минсельхоза России, ожидается урожай в 127,4 миллиона тонн зерна, пшеницы — 81 миллион тонн.

Ранее сообщалось, что объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых. Ростовские аграрии собрали в 2021 году 12 млн 685 тысяч тонн зерновых. Это стало новым рекордом для региона по уровню урожайности.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / FT рассказал о колоссальных успехах России в экспорте зерна
экспорт зерно урожай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru