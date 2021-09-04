«Невеста года»: в Сети обсудили Моргенштерна в платье

Москва, 4 сентября. В Сети появились фотографии со свадьбы рэпера Моргенштерна. Музыкант вместо классического костюма предпочел одеться в белое свадебное платье, когда как невеста была в смокинге.

Праздничную одежду для молодоженов разрабатывал красноярский дизайнер Дмитрий Логинов. В Сети обсудили выложенные фотографии прошедшего торжества. Об этом сообщает Regnum.

«Какая срамота!!!» — написала одна из пользовательниц.

Ирина К. пришла в недоумение от увиденных фотографий. Она не понимает, кто и на ком женился.

«Что-то я не могу понять одного, почему он-то в платье??? Должна же быть женщина. Конец света, наверное, скоро…» — подчеркнул Игорь А.

Александра В. интересуется будущим молодоженов. Она хотела бы посмотреть, как Моргенштерн и его жена будут показывать фотографии своим детям.

«Невеста года», — иронизирует Бек А.

Алиса М. предлагает остальным пользователям смотреть не только на внешность музыканта, но и на его поступки. Она вспомнила, как он собрал несколько млн рублей на операцию ребенку. Моргенштерн помогает животным и в целом известен своим альтруизмом.

«Дно пробито!!!» — выразил свое мнение Антон К.

Ранее стало известно, что объявления о продаже посуды и предметов одежды со свадьбы скандального рэпера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной появились в Сети. Цена за утварь превышает сотни тысяч.