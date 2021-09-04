Власти Сахалина будут развивать инфраструктуру региона совместно с «Туризм.РФ»

Южно-Сахалинск, 4 сентября. Сахалинская область и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение на совместное развитие инфраструктуры региона.

Соглашение было заключено в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), положив начало работы по программе «Развитие туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

По словам гендиректора корпорации Сергея Суханова, Сахалин ежегодно увеличивает популярность для приезда туристов, но в регионе еще мало инфраструктуры для безопасного отдыха. Он отметил, что работа будет направлена на создание направлений, интересных гостям региона. Суханов заявил, что строительство новых объектов будет осуществляться с заботой об окружающей среде края.

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ заявил, что Сахалин к 2026 году должен достигнуть «углеродной нейтральности. По словам главы государства, сколько выбросов производится, столько же должно и поглощаться.