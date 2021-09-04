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Собчак рассказала, за что наказывает своих сотрудников
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, за что наказывает своих сотрудников
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 4 сентября. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что не прощает сотрудникам ошибок на работе.

Провинившиеся подчиненные рискуют навлечь на себя штраф или «жесткие» воспитательные беседы в случае промашки. Об этом Собчак рассказала в рамках интервью актрисе Ирине Безруковой, которое опубликовала на YouTube-канале «Начало». Разговор на эту тему начался из-за неработающего наушника у Безруковой, на который она отреагировала спокойно.

«Вот если бы я приехала к себе на съемку и у меня бы такое не работало, здесь бы уже мало бы не показалось», — заметила телеведущая.

В случае, если бы подобное случилось с самой Собчак, ее команду бы ждали «штрафы, разбор, почему так, кто исполнительный продюсер». Девушка подчеркнула, что у нее жесткие требования не только к самой себе, но и к другим людям.

Недавно Ксения Собчак опубликовала в Сети эмоциональный пост, в котором нецензурными словами высказалась о менеджерах итальянской группы Maneskin. По ее словам, неквалифицированные сотрудники стали причиной срыва ее интервью с музыкантами.

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