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В Сети обсудили денежный конфликт Брюсселя и Варшавы

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 07:53
Общество
В Сети обсудили денежный конфликт Брюсселя и Варшавы
pixabay.com

Варшава, 4 сентября. Евросоюз решил не финансировать Польшу на 57 млн евро для борьбы с последствиями коронавирусной пандемии, хотя такие договоренности уже были. Такой ответ не понравился Варшаве.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что в ЕС обеспокоены тем, что Польша имеет проблемы с независимостью судов и верховенством закона. Еврокомиссия намекает на то, что европейские правовые нормы важнее национальных. В Сети мнения людей относительно этой ситуации разделились. Об этом сообщает Regnum.

«Это не Еврокомиссия сдерживает деньги для Польши, а Берлин. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, спровоцировав Вторую мировую войну. В настоящее время 1 сентября 2021 года Германия опять начинает Мировую войну с экономического нападения на Польшу», — указал @marek_podolski.

Другой пользователь считает, что Евросоюз недоволен быстрым развитием Польши. Якобы Европа заинтересована в их гастарбайтерах. Если такие темпы сохранятся, то это скоро немцы и голландцы будут ехать в Варшаву на заработки.

«Германия просто знает о нашей несуразной Конституции 1997 года, которую без одобрения народа подписал бывший президент Квасьневский. Там был этот пункт о приоритете европейских законов над польскими. Вот и пользуются теперь этим в Берлине и Брюсселе», — сетует @J_Kantorowski.

Ранее эксперт по энергетике Александр Фролов заявил, что «Газпром» остановит транзит газа в Польшу после ограничения загрузки OPAL по иску Варшавы.

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евросоюз польша коронавирус COVID-19
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