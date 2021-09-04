Орлов озвучил предварительный ущерб от паводка в Амурской области

Благовещенск, 4 сентября. Ущерб от паводка в Амурской области в 2021 году по предварительным оценкам составит порядка девяти миллиардов рублей, заявил губернатор Василий Орлов.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава региона отметил, что область «работает в режиме чрезвычайной ситуации» с середины июня. Пострадавшими признаны 12 тысяч человек. Паводки затронули 103 населенных пункта, 1476 домовладений повреждено, 3700 человек эвакуированы, почти 600 жителей находились в пунктах временного размещения.

Орлов уточнил, что ущерб от первой волны паводков уже посчитан и подтвержден, в денежном выражении он составил 6,2 млрд рублей. Ущерб от второй волны пока не подсчитан. Местные власти ожидают, что он составит около трех миллиардов рублей. Орлов рассказал главе государства, что руководство региона планирует обратиться за компенсациями на ликвидацию последствий ЧС в правительство России.

В начале августа глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с администрацией Амурской области оценил паводкоопасную обстановку в регионе. По его словам, накоплен опыт работы по предупреждению и ликвидации последствий наводнений. В настоящее время сил и средств достаточно, подчеркнул Зиничев.