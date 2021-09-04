Яценюк испугался, что Россия может превратить украинскую ГТС в металлолом

Киев, 4 сентября. Москва хочет превратить украинскую газотранспортную систему «в металлолом», считает экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Россия якобы уже наполовину добилась этого. При этом Киев должен настаивать на подписании трехстороннего договора о поставках российского газа, где третьей будет Европа. Такое мнение Яценюк выразил на YouTube-канале «Шустер онлайн».

«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», — сказал он.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что контракты Украины и европейских компаний на транзит газа станут гарантией энергетической безопасности Киева. Комментарий Витренко по поводу транзита газа стал откликом на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости обеспечить безопасность Украины в энергетической сфере на фоне скорого запуска проекта «Северный поток — 2».