Выплаты неработающим пенсионерам с 2022 года начнут поступать автоматически

Москва, 4 сентября. Российским пенсионерам больше не нужно будет подавать заявления на перерасчет пенсий. С 2022 года все выплаты будут поступать автоматически, сообщает профессор Юлия Финогенова.

Безработным гражданам, состоящим на учете в Центре занятости населения, а также людям с ограниченными возможностями пенсионные и социальные выплаты также будут начисляться без их участия. Это касается и дополнительных отчислений к страховой пенсии по старости или инвалидности, сообщает Финогенова.

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате», — передает «Прайм» слова профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Факт проживания в сельской местности учитывается лишь при первичном назначении пенсии, дальнейшие переезды не повлияют на выплаты. Всем пенсионерам, которым ранее по этой причине были прекращены выплаты, они также будут восстановлены.

Жители Санкт-Петербурга, достигшие возраста 90 лет, станут получать дополнительные ежегодные выплаты. Они составят от 15 до 25 тысяч рублей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.