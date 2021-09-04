Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 09:17
09:12
Общество
Температура в Петербурге будет на шесть градусов ниже нормы 4 сентября
09:08
Общество
Туристы и жители Петербурга смогут посетить башню Городской думы с 9 сентября
09:05
Спорт
Российская сборная по бочча выиграла паралимпийскую бронзу в Токио
09:01
Спорт
Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет токийской Паралимпиады
08:57
Политика
Политолог-американист Дробницкий оценил итоги саммита Байдена и Зеленского
08:55
Общество
Вильфанд объявил о начале бархатного сезона на Черном море
08:55
Политика
Политолог Ищенко оценил вероятность совместных проектов Google и Зеленского
08:53
Технологии
Рогозин назвал сроки запуска нового космического корабля «Орел»
08:50
Технологии
Рогозин оценил срок эксплуатации модернизированной ракеты «Союз-2»
08:46
Политика
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга прошел медосмотр перед уходом в отставку
Все новости

Выплаты неработающим пенсионерам с 2022 года начнут поступать автоматически
Экономика
Выплаты неработающим пенсионерам с 2022 года начнут поступать автоматически
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 сентября. Российским пенсионерам больше не нужно будет подавать заявления на перерасчет пенсий. С 2022 года все выплаты будут поступать автоматически, сообщает профессор Юлия Финогенова.

Безработным гражданам, состоящим на учете в Центре занятости населения, а также людям с ограниченными возможностями пенсионные и социальные выплаты также будут начисляться без их участия. Это касается и дополнительных отчислений к страховой пенсии по старости или инвалидности, сообщает Финогенова.

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате», — передает «Прайм» слова профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Факт проживания в сельской местности учитывается лишь при первичном назначении пенсии, дальнейшие переезды не повлияют на выплаты. Всем пенсионерам, которым ранее по этой причине были прекращены выплаты, они также будут восстановлены.

Жители Санкт-Петербурга, достигшие возраста 90 лет, станут получать дополнительные ежегодные выплаты. Они составят от 15 до 25 тысяч рублей, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Выплаты неработающим пенсионерам с 2022 года начнут поступать автоматически
пенсионеры пенсия выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru