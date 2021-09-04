«Причем тут США»: в Сети обсудили снятие Украины с крючка Минских соглашений

, 4 сентября. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после переговоров в Вашингтоне Киев снялся с «крючка» Минских соглашений.

Спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе отметил достижения саммита глав Украины и США. Однако в Сети резко раскритиковали речи политика. Об этом сообщает Regnum.

«А недоевропейцу Арестовичу не объяснили, что, если Украина выходит из Минска, с России снимаются все санкции, так как отказ другой стороны выполнять мирный договор», — поинтересовалась Ирина.

София Б. отметила, что после отказа от Минских соглашений Украины не сможет вернуть важный для страны Донбасс. Теперь такой вариант развития событий невозможен.

«А причем тут США и Минские соглашения? Их подписала Украина — с одной стороны, и Донецкая и Луганская народные республики — с другой», — написал Александр К.

Константин Л. считает, что этот шаг Украины развязывает руки России. Это грозит появлениями очередных «котлов» в ходе вооруженных столкновений.

Ранее политолог Владимир Карасев в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал высказывание советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.