Друг Шаляпина поведал об условиях женитьбы певца на 42-летней миллионерше

Лас-Вегас, 4 сентября. Певец Прохор Шаляпин неожиданно для всех женился на миллионерше из Лас-Вегаса. О брачном контракте певца и других деталях свадьбы рассказал его друг Георгий Кирьянов.

Свадьба стоила паре более 15 миллионов рублей и прошла в Лас-Вегасе. Однако сейчас появляются слухи, что она была ненастоящей. Об этом высказался Георгий Кирьянов.

«Даже начали появляться люди, которые якобы готовы подтвердить это. Я был на этой свадьбе в качестве свидетеля со стороны Прохора, тесно общаюсь с ним и знаю все нюансы этого союза», — рассказал он «Комсомольской правде».

Еще одной интересной подробностью союза является брачный контракт на 150 страниц. Жена Шаляпина Татьяна Дэвис владеет адвокатской сетью, поэтому перед свадьбой был составлен договор, который обезопасил и Татьяну, и Прохора несмотря на отсутствие сомнений в том, что двое искренне друг друга любят.

Сейчас Дэвис находится в коме, вызванной коронавирусом. По словам Кирьянова, она в очень тяжелом состоянии, так как не успела сделать прививку.