Первым делом после выхода из комы МакSим попросила чизбургер и колу безо льда

Москва, 4 сентября. Известная российская певица МакSим посетила шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». На нем она поведала о своем первом желании после выхода из тяжелой комы.

Врачи не могли поверить тому, что певица преодолела столь тяжелое состояние и смогла прийти в себя. Они сказали, что выполнят все, что она только захочет. Марина Абросимова рассказала, что первым делом захотела бургер.

«На мне все заживает как на собаке. Хочется сказать "спасибо" всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда», — поделилась певица в эфире «Первого канала».

Недавно лечащий врач певицы Денис Павлов рассказал о подробностях проделанной им работы по возвращению ее к жизни. По его словам, сложнее всего было настроить компенсирующий работу легких аппарат так, чтобы он не травмировал голосовые связки Абросимовой.