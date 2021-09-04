Звезда «Аквамена» показал интенсивную подготовку к съемкам

Лос-Анджелес, 4 сентября. Голливудский актер Джейсон Момоа активно готовится к съемкам фильмов «Аквамен-2» и «Малышка», и сейчас приводит себя в форму, чем и поделился через свой аккаунт в Instagram.

Звезда сериала «Игра престолов» знаменит благодаря своему телосложению. Однако для исполнения роли супергероя Артура Карри ему все равно приходится набирать мышечную массу. Сейчас Момоа проходит усиленный курс тренировок. Через соцсети он показал, какие усилия ему приходится прилагать ради подготовки к съемкам.

«Махало всем, кто смотрел и поддерживал «Малышку». Если вы ее еще не видели, пожалуйста, зайдите и проверьте. У меня был потрясающий актерский состав и команда @isabelamerced @adriaarjona @manu_rulfo, режиссер — мой лучший друг @brianandrewmendoza. Сегодняшняя тренировка с @ianstreetz по боксу вернула меня к съемкам «Малышки». Спасибо моей команде и всем, кто принимал в этом участие», — написал актер.

Помимо Джейсона, к съемкам «Аквамена и Затерянного королевства» готовятся и другие актеры. Яхья Абдул Матин II опубликовал селфи с голым торсом, а Патрик Уилсон активно занимается силовыми упражнениями и поднимает штангу весом в 190 кг. Ожидается, что кинокомикс выйдет в кинотеатрах 16 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что голливудский актер Дуэйн Джонсон был удивлен появлением в Сети фото его двойника, чем и поделился через свой аккаунт в Twitter.