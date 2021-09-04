Киев, 4 сентября. Через несколько месяцев Украину ожидает энергетическая катастрофа, рассказал экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен за кубометр. У населения пока что семь-восемь гривен. Компания «Нафтогаз» держит цену, хоть и дорого, рассказал политик в эфире телеканала «Наш».

«Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в бюджетах», — пояснил депутат.

Украина будет вынуждена покупать две трети от потребностей в газе по рыночной стоимости. Страшные прогнозы начнут сбываться уже через два или три месяца, констатировал Кучеренко.

Недавно бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей высказался по поводу власти на Украине. По его мнению, Зеленский является мошенником, который обманул доверие народа.