Головные боли и резкая потеря веса могут быть ранними симптомами рака

Москва, 4 сентября. Вовремя выявленные симптомы помогут в успешном лечении рака. Об этом рассказал врач-кардиолог, терапевт, сомнолог клиники НАКФФ Павел Александров.

По его словам, в первую очередь необходимо обращать внимание на изменения формы частей тела и разрастания костей. Это можно определить путем пальпации тела или на глаз. Также ранними симптомами рака могут быть постоянная усталость, апатия и отсутствие интереса к жизни или общению с людьми, рассказал Александров в интервью «ФедералПресс».

Кроме этого, свидетельствовать о наличии в организме опасной болезни могут резкая потеря веса, частые головные боли и кровянистые выделения в моче и кале, а также повышенная температура тела без других симптомов и неприятное ощущение в горле.

Ученые британской благотворительной организации Blood Cancer UK ранее провели исследование и установили, что повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о раке крови.