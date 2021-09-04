Терапевт Черненко назвала признаки патологий почек и сердечно-сосудистой системы

Москва, 4 сентября. Отечность в ногах может быть признаком болезней почек и сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала терапевт и диетолог Елена Черненко.

Подобная проблема способна настигнуть в любом возрасте. Отек ног может быть лишь свидетельством переутомления, однако если он наступил неожиданно и до этого подобных недугов не наблюдалось, следует незамедлительно обратиться к врачу, предупреждает Черненко.

«Нужно сделать УЗИ сосудов нижних конечностей, это сосуды, вены и артерии. Если мы говорим про эти венозные отеки, то необходима консультация хирурга или флеболога», — рассказала диетолог Пятому каналу.

Гражданам пенсионного возраста также следует внимательно следить за данными симптомами. Вызывать скорую помощь необходимо при обнаружении отека одной из ног, поскольку это может говорить об образовании тромба в сосудах, заключила терапевт.

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