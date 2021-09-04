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Врач Чернышова рассказала об опасных последствиях переохлаждения
Общество
Врач Чернышова рассказала об опасных последствиях переохлаждения
Кадр из фильма «Сияние»

Москва, 4 сентября. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что из-за холода человек может заболеть простудными заболеваниями или подхватить более серьезную инфекцию.

По словам специалиста, ежегодно осенью значительно повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Сам холод болезни не вызывает, но его воздействие может снизить иммунитет. На этом фоне активируются все присутствующие в организме вирусы и бактерии, сообщает «Вечерняя Москва».

Переохлаждение может стать причиной опасных болезней. Холод способен привести к заболеванию суставов и позвоночника, появлению проблем с мочевыделительной системой, обострению хронических болезней и даже появлению новых недугов.

После пребывания в холоде необходимо сразу согреться, отмечает эксперт. В период нестабильной погоды врач посоветовала брать несколько слоев одежды и при необходимости надевать их.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке россиян осенью. В список должны быть включены препараты, которые помогут справиться с ОРВИ, подчеркнул эксперт.

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грипп орви здоровье осень
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