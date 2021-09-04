Психотерапевт Махова назвала незаметные признаки созависимых отношений

Москва, 4 сентября. Если человек полностью поглощен жизнью своего партнера и теряет самостоятельность, то речь идет о созависимых отношениях.

Чаще всего этот партнер имеет какую-то зависимость, будь то алкоголь или компьютерные игры, рассказала Светлана Махова, семейный психотерапевт, специалист сервиса по подбору психологов Alter в материале для РБК.

У этой деструктивной формы союза есть ряд ключевых признаков, среди которых отсутствие диалога. С партнером нельзя открыто обсудить возникшие проблемы — вы анализируете его поведение с другими людьми, пытаясь понять его причины.

Стоит оценить происходящее, если вы не можете найти себе места, когда у партнера плохое настроение или что-то не ладится. Подсознательно вам кажется, что вы причина его дурного расположения духа. Такое поведение берет свое начало из принципа, согласно которому хорошее отношение и любовь нужно заслужить, а если этого не происходит — вы недостаточно стараетесь.

Недавно социологи провели исследование, в рамках которого выяснили, как влияет должность на частоту употребления алкоголя среди женщин. Оказалось, что чем выше занимаемый пост, тем чаще представительницы прекрасного пола прибегают к такому способу расслабления.