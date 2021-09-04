Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 07:46
07:46
Экономика
Выплаты неработающим пенсионерам с 2022 года начнут поступать автоматически
07:39
Политика
«Причем тут США»: в Сети обсудили снятие Украины с крючка Минских соглашений
07:38
Шоу-бизнес
Друг Шаляпина поведал об условиях женитьбы певца на 42-летней миллионерше
07:34
Общество
Первым делом после выхода из комы МакSим попросила чизбургер и колу безо льда
07:31
Шоу-бизнес
Звезда «Аквамена» показал интенсивную подготовку к съемкам
07:30
Политика
Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу
07:29
Общество
Головные боли и резкая потеря веса могут быть ранними симптомами рака
07:26
Общество
Терапевт Черненко назвала признаки патологий почек и сердечно-сосудистой системы
07:22
Общество
Врач Чернышова рассказала об опасных последствиях переохлаждения
07:19
Общество
Психотерапевт Махова назвала незаметные признаки созависимых отношений
Все новости

Жертвами страшного ДТП в Китае стали 15 человек

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 07:18
Происшествия
Жертвами страшного ДТП в Китае стали 15 человек
pixabay.com

Пекин, 4 сентября. Крупное ДТП произошло на северо-востоке Китая 4 сентября. Об это сообщило Центральное телевидение страны.

В результате происшествия погибли 15 человек. Еще один получил травмы различной степени тяжести. ДТП произошло в китайской провинции Хэйлунцзян в уезде Боли рядом с границей России. В аварии столкнулись полуприцеп-тяжеловоз и трактор. Причины трагедии устанавливаются, следствие ведет расследование.

Недавно, в штате Сонора на севере Мексики произошла страшная авария. Там автобус на большой скорости въехал в грузовик. В результате ДТП погибли 16 человек. Об этом сообщили в местной прокуратуре. Еще 22 пассажира получили ранения. Состояние шестерых оценивается как тяжелое. \причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жертвами страшного ДТП в Китае стали 15 человек
дтп авария смерть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru