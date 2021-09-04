Жертвами страшного ДТП в Китае стали 15 человек

Пекин, 4 сентября. Крупное ДТП произошло на северо-востоке Китая 4 сентября. Об это сообщило Центральное телевидение страны.

В результате происшествия погибли 15 человек. Еще один получил травмы различной степени тяжести. ДТП произошло в китайской провинции Хэйлунцзян в уезде Боли рядом с границей России. В аварии столкнулись полуприцеп-тяжеловоз и трактор. Причины трагедии устанавливаются, следствие ведет расследование.

Недавно, в штате Сонора на севере Мексики произошла страшная авария. Там автобус на большой скорости въехал в грузовик. В результате ДТП погибли 16 человек. Об этом сообщили в местной прокуратуре. Еще 22 пассажира получили ранения. Состояние шестерых оценивается как тяжелое. \причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.