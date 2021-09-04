Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 07:45
07:39
Политика
«Причем тут США»: в Сети обсудили снятие Украины с крючка Минских соглашений
07:38
Шоу-бизнес
Друг Шаляпина поведал об условиях женитьбы певца на 42-летней миллионерше
07:34
Общество
Первым делом после выхода из комы МакSим попросила чизбургер и колу безо льда
07:31
Шоу-бизнес
Звезда «Аквамена» показал интенсивную подготовку к съемкам
07:30
Политика
Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу
07:29
Общество
Головные боли и резкая потеря веса могут быть ранними симптомами рака
07:26
Общество
Терапевт Черненко назвала признаки патологий почек и сердечно-сосудистой системы
07:22
Общество
Врач Чернышова рассказала об опасных последствиях переохлаждения
07:19
Общество
Психотерапевт Махова назвала незаметные признаки созависимых отношений
07:18
Происшествия
Жертвами страшного ДТП в Китае стали 15 человек
Все новости

Психологи объяснили причины страха не совершить в жизни ничего великого
Общество
Психологи объяснили причины страха не совершить в жизни ничего великого
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Москва, 4 сентября. Наша культура вообще построена на системе оценивания и сравнения, считает психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александра Титарева.

Эта культура подкрепляется культом достижений: в последние годы в сети появились тысячи статей на тему личной продуктивности. Не способствуют душевному спокойствию и социальные сети, которые показывают жизнь других и дают пищу для неблагоприятного сравнения, передает Lifehacker. Кроме того, человек склонен искать смысл своего существования, и наталкивается на закономерные трудности.

«Человек во всём хочет найти смысл, но один из постулатов экзистенциальной терапии в том, что жизнь бессмысленна», — пояснила специальный и клинический психолог Людмила Андропова.

Многие люди привыкли заслуживать любовь и принятие окружающих при помощи достижений, что в корне своей позиция неправильная. Она может повлечь депрессивные состояния. Один из главных способов их избежать, как и избавиться от волнений от несовершенных великих дел - принять, что не все в жизни происходит так, как хочет человек, посоветовали специалисты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психологи объяснили причины страха не совершить в жизни ничего великого
жизнь человек психолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru