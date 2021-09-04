Психологи объяснили причины страха не совершить в жизни ничего великого

Москва, 4 сентября. Наша культура вообще построена на системе оценивания и сравнения, считает психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александра Титарева.

Эта культура подкрепляется культом достижений: в последние годы в сети появились тысячи статей на тему личной продуктивности. Не способствуют душевному спокойствию и социальные сети, которые показывают жизнь других и дают пищу для неблагоприятного сравнения, передает Lifehacker. Кроме того, человек склонен искать смысл своего существования, и наталкивается на закономерные трудности.

«Человек во всём хочет найти смысл, но один из постулатов экзистенциальной терапии в том, что жизнь бессмысленна», — пояснила специальный и клинический психолог Людмила Андропова.

Многие люди привыкли заслуживать любовь и принятие окружающих при помощи достижений, что в корне своей позиция неправильная. Она может повлечь депрессивные состояния. Один из главных способов их избежать, как и избавиться от волнений от несовершенных великих дел - принять, что не все в жизни происходит так, как хочет человек, посоветовали специалисты.