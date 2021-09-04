Россиянам перечислили способы защититься от простуды в осенний период

Москва, 4 сентября. Уберечь себя от простуды в осенний период помогут горячие напитки и укрепление слизистой оболочки. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Укреплению слизистой оболочки носа и горла помогут черный и зеленый чай с добавлением трав и имбиря. Для надежной защиты эти напитки следует употреблять регулярно. Также они благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт и помогают его работе, сказал специалист в интервью News.ru.

Отоларинголог отметил пользу нахождения на свежем воздухе. Для укрепления иммунитета важно чаще ходить пешком и гулять в парках и скверах, а также выезжать за город для «проветривания» организма от выхлопных газов. Однако Зайцев предупредил об опасности переохлаждения. Это может привести к различным серьезным патологиям и к активизации хронических болезней.

Недавно, профессоры Мэри Альбус и Мэттом Маццино перечислили худшие привычки в питании, которые влияют на сопротивляемость организма к вирусам и ухудшение иммунитета.