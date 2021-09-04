Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 07:46
07:46
Экономика
Выплаты неработающим пенсионерам с 2022 года начнут поступать автоматически
07:39
Политика
«Причем тут США»: в Сети обсудили снятие Украины с крючка Минских соглашений
07:38
Шоу-бизнес
Друг Шаляпина поведал об условиях женитьбы певца на 42-летней миллионерше
07:34
Общество
Первым делом после выхода из комы МакSим попросила чизбургер и колу безо льда
07:31
Шоу-бизнес
Звезда «Аквамена» показал интенсивную подготовку к съемкам
07:30
Политика
Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу
07:29
Общество
Головные боли и резкая потеря веса могут быть ранними симптомами рака
07:26
Общество
Терапевт Черненко назвала признаки патологий почек и сердечно-сосудистой системы
07:22
Общество
Врач Чернышова рассказала об опасных последствиях переохлаждения
07:19
Общество
Психотерапевт Махова назвала незаметные признаки созависимых отношений
Все новости

Россиянам перечислили способы защититься от простуды в осенний период
Общество
Россиянам перечислили способы защититься от простуды в осенний период
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Уберечь себя от простуды в осенний период помогут горячие напитки и укрепление слизистой оболочки. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Укреплению слизистой оболочки носа и горла помогут черный и зеленый чай с добавлением трав и имбиря. Для надежной защиты эти напитки следует употреблять регулярно. Также они благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт и помогают его работе, сказал специалист в интервью News.ru.

Отоларинголог отметил пользу нахождения на свежем воздухе. Для укрепления иммунитета важно чаще ходить пешком и гулять в парках и скверах, а также выезжать за город для «проветривания» организма от выхлопных газов. Однако Зайцев предупредил об опасности переохлаждения. Это может привести к различным серьезным патологиям и к активизации хронических болезней.

Недавно, профессоры Мэри Альбус и Мэттом Маццино перечислили худшие привычки в питании, которые влияют на сопротивляемость организма к вирусам и ухудшение иммунитета.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам перечислили способы защититься от простуды в осенний период
иммунитет болезнь осень
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru