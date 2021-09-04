«Мягкотелый Запад»: британцы высказались о теракте в Новой Зеландии

Лондон, 4 сентября. Гражданин Шри-Ланки устроил теракт в супермаркете Окленда, крупнейшем городе Новой Зеландии. Он был застрелен, но перед этим успел зарезать шесть человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что террорист вдохновлялся идеями ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) и был под круглосуточным наблюдением. Однако по местным законам его нельзя было сажать в тюрьму. Британцы высказались о происшествии. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я тут вычитал из другой газеты, что этот человек находился в Новой Зеландии с 2011 года, причем с 2016 года под круглосуточным наблюдением. Если это так, то слежка влетела новозеландскому налогоплательщику в кругленькую сумму. Раз он гражданин Шри-Ланки, то почему бы его просто не депортировать?» — недоумевает Steven Сox.

Читатель Niblo не понимает упущения властей Новой Зеландии. Если террорист был такой угрозой, что за ним следили круглосуточно, то почему его просто нельзя было оставить в тюрьме. Он уверен, что этот закон стоит переписать, поскольку Запад ведет себя с террористами мягкотело.

«Если им всем так не нравится на Западе, пусть валят туда, откуда приехали», — подчеркнул Harper.

Пользователь The last word заявил, что теракт — это последствия неудачной миграционной политики. Если принимать много беженцев, то среди них могут быть опасные граждане.

Напомним, прошедший 3 сентября в Окленде инцидент власти Новой Зеландии признали терактом. На текущий момент в городе объявлен карантин из-за вспышки COVID-19. Местные жители могут покидать дома только ради тренировок, посещения врача или покупки продуктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.