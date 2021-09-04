Москва, 4 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский перед в Вашингтон рассчитывал на электоральное укрепление.

Встреча главы Украины с президентом США Джо Байденом в политтехническом плане является вопросом внешней легитимации. Об этом заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин «Ленте.ру».

«[Она], может быть, фасадная и временная, но была ему крайне необходима», — сказал он.

По мнению Гущина, Зеленский своим визитом в США пытался добиться от Вашингтона поддержки его кандидатуры на выборах президента в 2024 году, а также повысить рейтинг. Однако США не дали однозначного ответа по поводу поддержки Зеленского. Скорее всего США дали ему просто испытательный срок.

Украинский лидер совершил фатальную ошибку в США, когда продлил соглашение о нераспространении ядерного оружия, сообщил ранее политолог Михаил Чаплыга. Политолог не понимает, зачем Зеленский подписал в Вашингтоне самую страшную вещь для страны и для него.