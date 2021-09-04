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Ценовой шторм на рынке газа угрожает экономике Северной Ирландии
Экономика
Ценовой шторм на рынке газа угрожает экономике Северной Ирландии
pixabay.com

Белфаст, 4 сентября. Увеличение цен на газ угрожает экономикам Ирландии и Северной Ирландии. Об этом пишет BBC.

Одна из ведущих компаний региона SSE Airtricity с октября увеличит стоимость газа для домохозяйств на 21,7%. Таким образом, средний счет возрастет на 112 фунтов стерлингов. Всего у компании в Северной Ирландии 178 тысяч клиентов.

Тарифы увеличиваются под контролем регулятора, который предупреждал об увеличении стоимости текущей зимой. SSE Airtricity отмечает, что причиной этому стал рост мировых цен и увеличение котировок.

BBC отмечает серьезность проблемы для домохозяйств. Вместе с ростом цен повысится универсальная ставка кредита и завершится период налоговых каникул. В Ирландии каждая пятая живет ниже уровня бедности, и рост стоимости газа усугубит эту проблему.

Активисты из Северной Ирландии требуют от правительства вмешательства и введения спецтарифа для семей с низкими доходами. Ситуацию усугубляет увеличение безработицы и инфляции. Об этом информирует «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что Ливию освободили от участия в соглашении ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Встреча по данному вопросу состоялась в среду, 1 сентября.

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кризис северная ирландия газовый рынок
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