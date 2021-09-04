София, 4 сентября. Москва предупредила, что помощь Вашингтона может привести к непредсказуемым действиям Киева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что США и Украина дружат против России.

В ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Джо Байден заявил, что Белый дом поддерживает территориальную целостность Украины. Он добавил, что страна получит финансовую помощь в размере 60 млн долларов. Болгары считают, что ничего хорошего для Киева из этого не выйдет. Об этом сообщает ИноСМИ.

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», — подчеркнул Честен ционист.

Пользователь Данчо уверен, что Украину некому защищать. Ее молодое поколение предпочитает мигрировать, поскольку не хочет работать ради маленькой зарплаты. Многие даже стремятся получить российские паспорта.

«Будет все как с Крымом, американцы туда влезут и оп! — Украина станет русской. Если еврей Зеленский будет много ерзать, партизаны захватят Украину и будет УНР», — отметил Тествано.

Читатель Олга высмеял помощь Вашингтона. Он заметил, что 60 млн долларов — это цена около четырех элитных квартир в Москве.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей заявил, что Украина превратилась для Соединенных Штатов в чемодан без ручки.