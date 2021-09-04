Берлин, 4 сентября. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне. Жители Германии считают, что в саммите не было нужды.

В ходе встречи глава Белого дома пообещал Киеву финансовую помощь в размере 60 млн долларов, которые будут направлены якобы для защиты от России. В Берлине резко раскритиковали прошедшую встречу лидеров государств. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Много шума из ничего! Поставят немного оружия, а в остальном — пустая болтовня. США, Германия, ЕС или Валютный фонд вот уже много лет считают, что Украина находится «на пути» куда-то там. Но туда она не придет никогда», — отметил M. Einereiner.

Пользователь​​​​​​ Knight who says NI удивлен заявлениями Киева и Вашингтона. Соединенные Штаты собираются прилагать усилия, чтобы газ из России, предназначенный для Евросоюза, качался через Украину. Он назвал эту ситуацию абсурдом.

«Для своих сограждан Байдену денег не хватает, а тут он их тратит на бессмысленные вещи», — подчеркнул Einfacher Bürger.

Читатель no2 напомнил, что США покинули Афганистан. Однако теперь они совершают похожие действия на границах с Евросоюзом. То есть, вновь поставляют оружие и вызывают напряженность.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в урегулировании конфликта в Донбассе будут участвовать США.