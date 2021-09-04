Названы лучшие способы справиться с чувством истощенности

Москва, 4 сентября. Справиться с тяжелым жизненным периодом помогут забота о своем состоянии и правильные приоритеты.

Основательница сайта Tiny Buddha и соосновательница подкаста Next Creator Up Лори Дешен рассказала, как справиться с чувством истощенности. Об этом сообщает Lifehacker.

Для начала нужно перестать сравнивать свою усталость с усталостью других людей. Необходимо понимать, что люди могут находиться в разных ситуациях, но при этом им одинаково нужна будет помощь.

Также нужно не обращать внимание на то, что не важно. Лучше тратить свои силы на то, что действительно имеет вес, отказываясь от незначительных вещей.

Нужно понимать, что в упадке сил человек не может делать то же, что мог раньше. Вместе с силами падает активность и продуктивность. Лучше принимать реальность и не переживать из-за того, что что-то не получается сделать.

Нельзя требовать от себя невозможного, так как это все равно не прибавляет продуктивности. При усталости лучше позволить себе отдых.

Кроме всего прочего нужно перестать сравнивать себя с другими и пытаться идти в ногу с ними. Идеальность не сделает человека счастливым, поэтому не нужно бояться отстать от других.

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