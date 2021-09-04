Новицкий и Дубров состыковали разъемы кабелей «Науки» в открытом космосе

Москва, 4 сентября. Российские космонавты Олев Новицкий и Петр Дубров успешно провели механическую стыковку разъемов кабелей системы электроснабжения модуля «Наука».

Об этом сообщил специалист из Центра управления полетами во время выхода в открытый космос Новицкого и Дуброва. Трансляция передавалась на сайте Роскосмоса. Ранее летчики успешно завершили стыковку разъемов кабеля Ethernet с модулем Международной космической стации (МКС) «Наука». Специалисты проделали работу во время нахождения в открытом космосе.

Российский космонавт Петр Дубров прокомментировал переход с борта Международной космической станции на новый модуль «Наука». Он назвал этот момент историческим.

Недавно на модуле МКС «Заря» появились новые несквозные пробоины в корпусе. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев. По его словам, трещины начнут распространяться и дальше.