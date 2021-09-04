Астрологи назвали особенности литературного творчества у разных знаков зодиака

Москва, 4 сентября. Творческая деятельность и ее стиль имеют прямую зависимость от знака зодиака, уверены астрологи.

По словам специалистов, Овнам свойственна яркая и дерзкая поэзия. Экспрессивность их стихов полностью отражает характер рожденных под этим знаком, ярким представителем которого был Николай Гумилев. О литературе Тельцов расскажет поэзия Игоря Северянина. Им присущи мягкие и гармоничные строки, от которых пестрят только самые теплые и положительные эмоции.

Яркий представитель Близнецов Константин Бальмонт в полной мере отражает творческие особенности этого знака. Их поэзия вбирает в себя все темы и чувства, доступные человечеству. Раки же не станут описывать красоты родной земли. Они сосредоточатся на оценке своей жизни, что и выльют в творческом порыве, как это делала Анна Ахматова.

Львы могут похвастаться открытостью своих стихотворений. Смелость, честность и особую «изюминку» и демонстрировал представитель этого знака Марк Тарловский. Девы же отличатся особой одухотворенностью в поэзии. Ярким примером будет Иннокентий Анненский.

Весы, в числе которых Сергей Есенин, заставят поразмышлять и принять непростой моральный выбор. Покопаться в себе любят и Скорпионы. Поэзия Зинаиды Гиппиус отличается бурей эмоций и страстью.

Александр Блок, являющийся Стрельцом, своей поэзией научит бороться и достигать своих целей, а Осип Мандельштам погрузит в саморефлексию, ведь он является ярким представителем Козерогов.

Водолеи подарят ощущение свободы, как это делал Борис Пастернак. Рыбы же заставят подумать над множеством скрытых образов, намеков и ассоциаций. Идеальным примером будет поэзия Вячеслава Иванова, передает Instagram-аккаунт «Астрология для всех».

Астрологи также назвали знаки зодиака мужчин, которые способны влюбить в себя с первого взгляда. К ним относятся Раки, Весы и Львы.