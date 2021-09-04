Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 06:15
06:05
Политика
«Пустая болтовня»: немцы раскритиковали переговоры Байдена и Зеленского
06:04
Общество
Названы лучшие способы справиться с чувством истощенности
06:03
Общество
Новицкий и Дубров состыковали разъемы кабелей «Науки» в открытом космосе
06:02
Общество
Астрологи назвали особенности литературного творчества у разных знаков зодиака
06:01
Общество
Минпросвещения РФ: о принуждении школьников к вакцинации речи не идет
06:00
Общество
Жители Петербурга почтили память погибших в бесланской трагедии
06:00
Шоу-бизнес
Сергей Кошонин рассказал, как актер Виктор Бычков с банным чемоданом в Америку летал
05:32
Общество
Образование стало одним из самых востребованных онлайн-сервисов
05:30
Общество
Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет
05:28
Общество
Шеф-повар Синицын рассказал, как не ошибиться в выборе уличной шавермы
Все новости

Астрологи назвали особенности литературного творчества у разных знаков зодиака

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 06:02
Общество
Астрологи назвали особенности литературного творчества у разных знаков зодиака
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Творческая деятельность и ее стиль имеют прямую зависимость от знака зодиака, уверены астрологи.

По словам специалистов, Овнам свойственна яркая и дерзкая поэзия. Экспрессивность их стихов полностью отражает характер рожденных под этим знаком, ярким представителем которого был Николай Гумилев. О литературе Тельцов расскажет поэзия Игоря Северянина. Им присущи мягкие и гармоничные строки, от которых пестрят только самые теплые и положительные эмоции.

Яркий представитель Близнецов Константин Бальмонт в полной мере отражает творческие особенности этого знака. Их поэзия вбирает в себя все темы и чувства, доступные человечеству. Раки же не станут описывать красоты родной земли. Они сосредоточатся на оценке своей жизни, что и выльют в творческом порыве, как это делала Анна Ахматова.

Львы могут похвастаться открытостью своих стихотворений. Смелость, честность и особую «изюминку» и демонстрировал представитель этого знака Марк Тарловский. Девы же отличатся особой одухотворенностью в поэзии. Ярким примером будет Иннокентий Анненский.

Весы, в числе которых Сергей Есенин, заставят поразмышлять и принять непростой моральный выбор. Покопаться в себе любят и Скорпионы. Поэзия Зинаиды Гиппиус отличается бурей эмоций и страстью.

Александр Блок, являющийся Стрельцом, своей поэзией научит бороться и достигать своих целей, а Осип Мандельштам погрузит в саморефлексию, ведь он является ярким представителем Козерогов.

Водолеи подарят ощущение свободы, как это делал Борис Пастернак. Рыбы же заставят подумать над множеством скрытых образов, намеков и ассоциаций. Идеальным примером будет поэзия Вячеслава Иванова, передает Instagram-аккаунт «Астрология для всех».

Астрологи также назвали знаки зодиака мужчин, которые способны влюбить в себя с первого взгляда. К ним относятся Раки, Весы и Львы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Астрологи назвали особенности литературного творчества у разных знаков зодиака
астрология поэзия знаки зодиака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru