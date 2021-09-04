Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 06:15
06:05
Политика
«Пустая болтовня»: немцы раскритиковали переговоры Байдена и Зеленского
06:04
Общество
Названы лучшие способы справиться с чувством истощенности
06:03
Общество
Новицкий и Дубров состыковали разъемы кабелей «Науки» в открытом космосе
06:02
Общество
Астрологи назвали особенности литературного творчества у разных знаков зодиака
06:01
Общество
Минпросвещения РФ: о принуждении школьников к вакцинации речи не идет
06:00
Общество
Жители Петербурга почтили память погибших в бесланской трагедии
06:00
Шоу-бизнес
Сергей Кошонин рассказал, как актер Виктор Бычков с банным чемоданом в Америку летал
05:32
Общество
Образование стало одним из самых востребованных онлайн-сервисов
05:30
Общество
Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет
05:28
Общество
Шеф-повар Синицын рассказал, как не ошибиться в выборе уличной шавермы
Все новости

Минпросвещения РФ: о принуждении школьников к вакцинации речи не идет
Общество
Минпросвещения РФ: о принуждении школьников к вакцинации речи не идет
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 4 сентября. Российских школьников не будут призывать к обязательной вакцинации. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Речь идет об учениках российских школ, достигших совершеннолетия. В отношении их не будет приниматься никаких мер по принуждению к вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе им не ограничат доступ к процессу обучения, передает ТАСС.

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — заявил Бугаев на Восточном экономическом форуме.

Он также отмечает, что решение сделать прививку от COVID-19 является ответственным отношением к своему здоровью и окружающих. Однако это личный выбор каждого человека, к которому нельзя принуждать. По словам замминистра, среди российских педагогов наблюдается высокий процент привитых, что говорит о высоком чувстве гражданского долга у населения России.

В России появились экспресс-тесты на коронавирус, способные определить наличие инфекции за один час. Воспользоваться ими можно будет к концу текущего года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минпросвещения РФ: о принуждении школьников к вакцинации речи не идет
школьники вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru