Минпросвещения РФ: о принуждении школьников к вакцинации речи не идет

Владивосток, 4 сентября. Российских школьников не будут призывать к обязательной вакцинации. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Речь идет об учениках российских школ, достигших совершеннолетия. В отношении их не будет приниматься никаких мер по принуждению к вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе им не ограничат доступ к процессу обучения, передает ТАСС.