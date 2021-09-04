Минпросвещения РФ: о принуждении школьников к вакцинации речи не идет

Владивосток, 4 сентября. Российских школьников не будут призывать к обязательной вакцинации. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Речь идет об учениках российских школ, достигших совершеннолетия. В отношении их не будет приниматься никаких мер по принуждению к вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе им не ограничат доступ к процессу обучения, передает ТАСС.
«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — заявил Бугаев на Восточном экономическом форуме.
Он также отмечает, что решение сделать прививку от COVID-19 является ответственным отношением к своему здоровью и окружающих. Однако это личный выбор каждого человека, к которому нельзя принуждать. По словам замминистра, среди российских педагогов наблюдается высокий процент привитых, что говорит о высоком чувстве гражданского долга у населения России.
В России появились экспресс-тесты на коронавирус, способные определить наличие инфекции за один час. Воспользоваться ими можно будет к концу текущего года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.