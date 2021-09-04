Образование стало одним из самых востребованных онлайн-сервисов

Кроме того, данное направление вошло в топ-5 наиболее востребованных онлайн-отраслей наряду с продажей продуктов питания и электронной техники онлайн в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают аналитики CloudPayments, передает «Российская газета»

При этом с самым высоким спросом оказались онлайн-курсы по направлениям SMM, рекламы и тестирования программного обеспечения. Причина заключается в том, что их проще всего освоить без какой-либо базы о предмете, благодаря чему полученные знания получается в короткие сроки начать применять на практике. Помимо этого, востребованными стали курсы программирования на Python, таргетолога и системного аналитика, согласно данным образовательной платформы «Нетология».

Осенний учебный период уже наступил, и в условиях пандемии многие родители задумываются о переводе своих детей на дистанционное обучение. О том, как это осуществить, рассказал портал «Лайф».