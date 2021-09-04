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Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет
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Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет
ФАН  /  Геннадий Кириллов

Владивосток, 4 сентября. Том «Животные» в Красной книге России переиздадут первый раз за 20 лет в ноябре или декабре 2021 года.

Том «Животные» будет включать в себя 443 вида животных, 122 исключат из этого издания. Соответствующей информацией с ТАСС поделился глава Минприроды Александр Козлов. Последний раз Красную книгу издавали в 2001 году. Специалисты утвердили новый перечень, так как ситуация за период в 20 лет изменилась.

Краснокнижными за это время стали 14 видов млекопитающих. Речь идет о косатке, сайгаке, каспийском тюлене, берингийском подвиде песца, камчатском подвиде черношапочного сурка. Козлов сообщил об этом во время Восточного экономического форума.

Книжный магазин Петербурга «Подписные издания» ранее выпустил значки в поддержку балтийских нерп. Этим животным угрожает вымирание.

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