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Шеф-повар Синицын рассказал, как не ошибиться в выборе уличной шавермы
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Шеф-повар Синицын рассказал, как не ошибиться в выборе уличной шавермы

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 05:28
Общество
Шеф-повар Синицын рассказал, как не ошибиться в выборе уличной шавермы
wikipedia.org  /  Peteravivangel / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 сентября. Покупка шавермы является не таким простым делом, как может показаться. О том, как определить место, где ее готовят вкусно и качественно, рассказал шеф-повар Сергей Синицын.

Высокая популярность шаурмы обусловлена широко представленными по всей России ларьками, в которых ее готовят. Однако в подобных местах часто пренебрегают санитарными нормами, что грозит их клиентам пищевыми отравлениями. Существуют способы узнать проверенное место, сообщил Синицын радио Sputnik.

«Например, если у этой палатки еду покупают полицейские, или если там есть очередь и видно, что палатка с шаурмой давно стоит, а не новая, значит, этому месту доверяют. Еду из такой палатки люди проверили на своем здоровье», — сообщает повар.
Синицын поделился еще одним советом, которым пользуется сам. Необходимо попросить продавца сделать шаурму так, как он сделал бы ее себе, иногда за это стоит даже доплатить, отмечает шеф-повар, однако этот совет действительно работает.

В пяти городах Нидерландов планируют ввести под запрет фастфуд в целях борьбы с ожирением. Диетолог Елена Соломатина считает, что для правильного питания необходимо убрать из рациона лишь несколько наиболее вредных продуктов.

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