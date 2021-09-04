Мужчинам объяснили, от чего зависит желание женщины заняться сексом

Москва, 4 сентября. Больше всего женщина хочет секса во время приближения овуляции и в середине цикла, заявили американские специалисты.

Самое сильное влечение женщины к мужчине появляется в середине менструального цикла. В исследовании ученых из Университета Вирджинии в США приняли участие 100 женщин от 23 до 44 лет. Во время эксперимента специалисты мониторили гормональный фон участниц, а также опрашивали их об интересе к сексу, передает Men's LIFE.

Результаты показали, что сильнее всего женщины хотят секса в середине цикла и во время приближения овуляции. Дело в том, что женский организм готовится к возможному зачатию, поэтому делает все возможное, чтобы оно состоялось.

Однако на либидо влияют и другие моменты. Это могут быть смена обстановки, стрессы и многое другое.

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