Ямальский город попал в Книгу рекордов России

Губкинский, 4 сентября. Жители Губкинского попали в Книгу рекордов России. Данное достижение было в планах муниципалитета в преддверии Дня города.

Общественный флешмоб состоялся 2 сентября. Жители выстроились в число 35, которое символизирует возраст Губкинского. Участие в мероприятии приняли 500 человек, что и позволило ямальскому городу попасть в Книгу рекордов России.

Всех участников флешмоба фиксировал специальный счетчик, вид сверху также запечатлели с помощью квадрокоптера. Участники, прошедшие регистрацию, получили свитшоты и кепку. Расставленные по определенному плану они образовали цветовую схему герба города. Рекорд зафиксировал основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Рекорд — число 35, составленное из наибольшего количества человек в России, с результатом 500 участников. Объявляю рекорд официально зафиксированным!» — передает слова Коненко «Ямал-Медиа».

Председатель городской госдумы отметила уникальность события. Она восхитилась желанием горожан быть причастными к такому событию.

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