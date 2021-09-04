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Ямальский город попал в Книгу рекордов России
Общество
Ямальский город попал в Книгу рекордов России
pixabay.com  /  cromaconceptovisual

Губкинский, 4 сентября. Жители Губкинского попали в Книгу рекордов России. Данное достижение было в планах муниципалитета в преддверии Дня города.

Общественный флешмоб состоялся 2 сентября. Жители выстроились в число 35, которое символизирует возраст Губкинского. Участие в мероприятии приняли 500 человек, что и позволило ямальскому городу попасть в Книгу рекордов России.

Всех участников флешмоба фиксировал специальный счетчик, вид сверху также запечатлели с помощью квадрокоптера. Участники, прошедшие регистрацию, получили свитшоты и кепку. Расставленные по определенному плану они образовали цветовую схему герба города. Рекорд зафиксировал основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Рекорд — число 35, составленное из наибольшего количества человек в России, с результатом 500 участников. Объявляю рекорд официально зафиксированным!» — передает слова Коненко «Ямал-Медиа».

Председатель городской госдумы отметила уникальность события. Она восхитилась желанием горожан быть причастными к такому событию.

Жители ЯНАО уже не раз впечатляли своими стремлениями помогать родным городам. Трудовые отряда Ноябрьска собрали за лето более десяти тысяч мешков мусора.

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