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Чекунков на ВЭФ обозначил главные качества управленцев

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 04:41
Экономика
Чекунков на ВЭФ обозначил главные качества управленцев
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 4 сентября. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, как нужно выбирать чиновников и управленцев.

Политик выступил в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Министр отметил, что на подобные позиции нужно выбирать не тех, кто учился хорошо, а тех, кто может достигать результатов.

Ранее Чекунков рассказал о жестком отборе на программе подготовки управленцев «Муравьев-Амурский-2030». Министр рассказал, что прошедшие его люди будут участвовать в трех «забегах». Они будут проходить на трех уровнях власти, каждый из которых будет длиться полгода.

Чекунков также отметил, что начинающие управленцы не будут принимать решений на федеральном уровне. Однако они смогут набраться дополнительного опыта, работая помощниками.

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вэф управленцы чекунков
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