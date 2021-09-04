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Мэр Григорьев: Якутск станет лучшим городом в мире к 2032 году

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 05:12
Экономика
Мэр Григорьев: Якутск станет лучшим городом в мире к 2032 году
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5

Владивосток, 4 сентября. Мэр Якутска Евгений Григорьев заявил о цели сделать город лучшим в мире.

На Восточном экономическом форуме Евгений Григорьев рассказал о целях по развитию Якутска. Также он добавил, что его миссия была сформирована.

«На днях была сформирована моя миссия, и я снова стал счастлив — к 400-летию Якутска (2032 год) мы должны сделать Якутск лучшим городом в мире в условиях вечной мерзлоты», — сказал глава города.

Григорьев назвал чередой случайностей то, что он является мэром. Однако у него оказались нужный бэкграунд и компетенции.

Ранее глава Якутии назвал управление Якутском руководством самым сложным городом в мире. Чтобы проверить свои силы и попробовать себя в чем-то, человеку нужно ехать в Якутию и поработать в регионе, сообщил Николаев.

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