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Россиянам рекомендовали употреблять чай каркаде для укрепления иммунитета
Общество
Россиянам рекомендовали употреблять чай каркаде для укрепления иммунитета
pixabay.com

Москва, 4 сентября. Чай каркаде может помочь при резком похолодании. Соответствующей информацией поделился врач-диетолог Римма Мойсенко.

Врач заявила, что этот напиток усиливает иммунитет из-за антоцианов, который входят в его состав. Речь идет об органических соединениях с большой биологической активностью. Диетолог добавила, что они определяют и цвет чая, передает радио Sputnik.

По словам Мойсенко, благодаря каркаде иммунная система становится устойчивой к разным заболеваниям. При этом чай помогает быстрее избавляться от токсических элементов, добавила она. Врач отметила, что напиток кислый и хорошо утоляет жажду.

Педиатр Мария Ревнова недавно поделилась советами по укреплению иммунитета детей. Специалист заявила, что ребенок не должен посещать торговые центры и магазины. В этот запрещенный список также попали кино и театры.

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