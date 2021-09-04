Сборная России под руководством Карпина проведет второй матч

Москва, 4 сентября. Сборная России 4 сентября проведет очередной матч отбора на чемпионат мира-2022. Россияне сыграют в гостях против Кипра.

Этот матч станет вторым с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды. Стартовый свисток прозвучит 19:00. Болельщики после первого матча преисполнились надеждами после провального чемпионата Европы.

Первая встреча с Карпиным на должности главного тренера завершилась со счетом 0:0 против Хорватии. Наставник России начал удивлять еще до стартового свистка. Он в стартовом составе выпустил 18-летнего Арсена Захаряна. Пребывание на скамейке Федора Смолова удивило и тренера хорватов.

Следующий соперником является Кипр, который потерпел поражение 1 сентября от Мальты со счетом 0:3. Киприоты за отборочный этап набрали четыре очка и занимают последнее место группы.

Спортивный эксперт Алексей Игонин ранее прокомментировал игру сборной России под руководством Карпина. По мнению эксперта, футболисты не боялись играть ярко, хоть и понимали, что важно было не проиграть встречу.