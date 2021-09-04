Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 04:44
04:41
Экономика
Чекунков на ВЭФ обозначил главные качества управленцев
04:40
Экономика
Мэр Григорьев: Якутск станет лучшим городом в мире к 2032 году
04:31
Общество
Россиянам рекомендовали употреблять чай каркаде для укрепления иммунитета
04:28
Спорт
Сборная России под руководством Карпина проведет второй матч
04:25
Экономика
Виктор Сиднев признался в особенном отношении к Дальнему Востоку
04:11
Экономика
Рублю предсказали укрепление к концу осени
04:00
Общество
Два самых вредных для здоровья фастфуд-продукта раскрыла диетолог Соломатина
03:55
Общество
Глава Якутии заявил о приросте населения в регионе
03:49
Экономика
Айсен Николаев назвал причину успеха якутских мэров
03:47
Экономика
Глава Якутии назвал победу над пожарами результатом управленческих решений
Все новости

Виктор Сиднев признался в особенном отношении к Дальнему Востоку
Экономика
Виктор Сиднев признался в особенном отношении к Дальнему Востоку
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 4 сентября. В студенчестве Виктор Сиднев, президент Союза развития наукоградов России, магистр игры «Что? Где? Когда?», участвовал в строительстве аэропорта Елизово и завода «Звезда».

Именно поэтому Сиднев с теплотой относится к Дальнему Востоку, о чем рассказал в рамках выступления на Восточном экономическом форуме.

«Дальний Восток для меня — не пустой звук. Это возвращение к истокам», — пояснил он.

Сиднев не согласился с концепцией министра Чекункова о том, что не нужно отбирать умных. Напротив, следует отбирать именно самых умных, но со схожими взглядами и ценностями, и такая команда добьется впечатляющих результатов, отметил спикер в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы».

Министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее сравнил госслужбу с марафоном. По его словам, сотруднику на таких должностях нужно быть готовым к тысяче спринтов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Виктор Сиднев признался в особенном отношении к Дальнему Востоку
форум вэф дальний восток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru