Виктор Сиднев признался в особенном отношении к Дальнему Востоку

Владивосток, 4 сентября. В студенчестве Виктор Сиднев, президент Союза развития наукоградов России, магистр игры «Что? Где? Когда?», участвовал в строительстве аэропорта Елизово и завода «Звезда».

Именно поэтому Сиднев с теплотой относится к Дальнему Востоку, о чем рассказал в рамках выступления на Восточном экономическом форуме.

«Дальний Восток для меня — не пустой звук. Это возвращение к истокам», — пояснил он.

Сиднев не согласился с концепцией министра Чекункова о том, что не нужно отбирать умных. Напротив, следует отбирать именно самых умных, но со схожими взглядами и ценностями, и такая команда добьется впечатляющих результатов, отметил спикер в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы».

Министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее сравнил госслужбу с марафоном. По его словам, сотруднику на таких должностях нужно быть готовым к тысяче спринтов.