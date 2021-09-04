Рублю предсказали укрепление к концу осени

Москва, 4 сентября. Аналитик управления торговых операций на фондовом рынке России «Фридом Финанс» Александр Осин рассказал, почему рубль может укрепиться в четвертом квартале этого года.

По словам специалиста, на курс российской валюты положительно повлияет рост спроса на «риск», который возможен после законодательного повышения «потолка» заимствований в США. Осин отметил, что ликвидность российского и других развивающихся рынков повысило распределение МВФ специальных прав заимствования (СДР) на эквивалентную 650 млрд долларов сумму.

Аналитик считает, что ужесточение кредитной политики Центробанком России опосредовано ведет к ослаблению курса рубля. Курсы доллара и евро также поддерживает смягчение требований по продаже валютной выручки, сообщил агентство «Прайм» эксперт. Это и ряд других факторов может привести к снижению курса рубля к евро и доллару в сентябре

В четвертом квартале возможно восстановление курса рубля. Целевой диапазон на конец осени текущего года составляет 69-74 рублей за доллар, отмечает эксперт. Однако в первом квартале следующего года спад на нефтяном рынке может спровоцировать снижение курса рубля, отмечает аналитик.

Ранее экономисты рассказывали, как выплаты пенсионерам повлияют на российскую экономику. По мнению аналитиков, дополнительные пособия пенсионерам и военным в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно усилят инфляционные ожидания.