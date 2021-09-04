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Глава Якутии заявил о приросте населения в регионе
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Глава Якутии заявил о приросте населения в регионе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Владивосток, 4 сентября. Якутия является единственным регионом на Дальнем Востоке, где население растет. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, за два года прирост населения составил больше, чем за последние 15 лет. Люди перестали покидать регион, чего удалось достичь благодаря работе команды представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Николаев подчеркнул, что команда действительно решает проблемы Дальнего Востока.

Глава Якутии в рамках ВЭФ также прокомментировал масштабные пожары в регионе. По его словам, это лето было самым засушливым в истории Якутии. Международный форум каждый год проводится во Владивостоке, чтобы простимулировать иностранные инвестиции на Дальний Восток и обсудить внутренние вопросы.

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