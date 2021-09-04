Айсен Николаев назвал причину успеха якутских мэров

Владивосток, 4 сентября. Управление Якутском — руководство самым сложным городом в мире, заявил Айсен Николаев, глава региона.

Чтобы проверить свои силы и попробовать себя в чем-то, человеку нужно ехать в Якутию и поработать в регионе, сообщил Николаев в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы».

«Почему все мэры Якутска такие успешные? Потому что управление Якутском — управление самым сложным городом в мире», — пояснил Николаев.

Это не только самый сложный город для ведения городского хозяйства, но и единственный на вечной мерзлоте. Об этом глава рассказал во время выступления на Восточном экономическом форуме. Также он рассказал, как удалось победить природные пожары: это была настоящая война за тайгу, которую удалось выиграть путем грамотных управленческих решений.